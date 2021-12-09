«Манчестер Юнайтед» смешанным составом не смог обыграть «Янг Бойз»

«Манчестер Юнайтед» завершил групповой турнир Лиги чемпионов домашним матчем с «Янг Бойз». «Красным дьяволам» результат этой встречи ничего не давал, и Ральф Рангник активно задействовал молодежь, которая на фоне швейцарцев выглядела неплохо. А вот быстрый гол «МЮ» организовали опытные Люк Шоу и Мэйсон Гринвуд, один прострелил от лицевой линии, а второй боковыми ножницами открыл счет. В конце тайма Донни ван де Бек грубо ошибся и подарил гол противникам - 1:1. «МЮ» первый, а его соперник остался на последнем месте.
Протокол игры
|(1:0) Гринвуд Мэйсон 9'
|42' Ридер Фабиан (1:1)
Хендерсон Дин 68' ( Хитон Том ( 68') • Уан-Биссака Аарон • Байи Эрик • Матич Неманья • Шоу Люк 61' ( Менги Теден ( 61') • Ван де Бек Донни • Диалло Амад 68' • Мата Хуан 89' ( Zidane Iqbal ( 89') • Лингард Джесси • Эланга Энтони • Гринвуд Мэйсон
Запасные: Bjorn Hardley • Шоретире Шола • 79'Коварж Матей
Февр Гийом • Масейрас Кентен • Али Мохамед 77' ( Лаупер Сандро ( 77') • Лустенбергер Фабиан • Лефор Жордан • Нгамале Муми • Эбишер Мишель 62' ( Канга Вилфрид ( 62') • Мартинс Кристофер • Ридер Фабиан 62' ( Хефти Сильван ( 62') • Элиа Мешак 87' ( Майер Нико ( 87') • Сибачо Жордан 62' ( Сьерро Венсан ( 62')
Запасные: Янкевиц Александр • Бюрги Николас • Туре Янник • Цбинден Леандро • Сулеймани Миралем • Зесигер Седрик • Ляйдани Абдулла
08 декабря. Стадион "Олд Траффорд".