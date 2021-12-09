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«Манчестер Юнайтед» смешанным составом не смог обыграть «Янг Бойз»

09 Декабря 2021 • 00:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:1
Янг Бойз
окончен

«Манчестер Юнайтед» завершил групповой турнир Лиги чемпионов домашним матчем с «Янг Бойз». «Красным дьяволам» результат этой встречи ничего не давал, и Ральф Рангник активно задействовал молодежь, которая на фоне швейцарцев выглядела неплохо. А вот быстрый гол «МЮ» организовали опытные Люк Шоу и Мэйсон Гринвуд, один прострелил от лицевой линии, а второй боковыми ножницами открыл счет. В конце тайма Донни ван де Бек грубо ошибся и подарил гол противникам - 1:1. «МЮ» первый, а его соперник остался на последнем месте.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:1 Янг Бойз
(1:0) Гринвуд Мэйсон 9'    
    42' Ридер Фабиан (1:1)
Хендерсон Дин   68' (Хитон Том (   68') Уан-Биссака Аарон Байи Эрик Матич Неманья Шоу Люк   61' (Менги Теден (   61') Ван де Бек Донни Диалло Амад   68' Мата Хуан   89' (Zidane Iqbal (   89') Лингард Джесси Эланга Энтони Гринвуд Мэйсон
Запасные: Bjorn Hardley Шоретире Шола   79' Коварж Матей
Февр Гийом Масейрас Кентен Али Мохамед   77' (Лаупер Сандро (   77') Лустенбергер Фабиан Лефор Жордан Нгамале Муми Эбишер Мишель   62' (Канга Вилфрид (   62') Мартинс Кристофер Ридер Фабиан   62' (Хефти Сильван (   62') Элиа Мешак   87' (Майер Нико (   87') Сибачо Жордан   62' (Сьерро Венсан (   62')
Запасные: Янкевиц Александр Бюрги Николас Туре Янник Цбинден Леандро Сулеймани Миралем Зесигер Седрик Ляйдани Абдулла
08 декабря. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Манчестер Юнайтед Янг Бойз
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