«Манчестер Юнайтед» смешанным составом не смог обыграть «Янг Бойз»

«Манчестер Юнайтед» завершил групповой турнир Лиги чемпионов домашним матчем с «Янг Бойз». «Красным дьяволам» результат этой встречи ничего не давал, и Ральф Рангник активно задействовал молодежь, которая на фоне швейцарцев выглядела неплохо. А вот быстрый гол «МЮ» организовали опытные Люк Шоу и Мэйсон Гринвуд, один прострелил от лицевой линии, а второй боковыми ножницами открыл счет. В конце тайма Донни ван де Бек грубо ошибся и подарил гол противникам - 1:1. «МЮ» первый, а его соперник остался на последнем месте.