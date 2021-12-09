«Лилль» и «Зальцбург» пробились в плей-офф Лиги чемпионов

В группе G Лиги чемпионов все команды до последнего имели шансы на выход в следующий раунд. «Вольфсбург» дома проиграл «Лиллю» со счётом 3:1, и французы заняли первое место. В параллельном поединке «Севилья» на выезде проиграла «Зальцбургу» (0:1), пропустила австрийцев в плей-офф, а сама отправилась в любимую Лигу Европы.