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«Лилль» и «Зальцбург» пробились в плей-офф Лиги чемпионов

09 Декабря 2021 • 00:55 Комментировать
Вольфсбург
1:3
Лилль
окончен

В группе G Лиги чемпионов все команды до последнего имели шансы на выход в следующий раунд. «Вольфсбург» дома проиграл «Лиллю» со счётом 3:1, и французы заняли первое место. В параллельном поединке «Севилья» на выезде проиграла «Зальцбургу» (0:1), пропустила австрийцев в плей-офф, а сама отправилась в любимую Лигу Европы.

Протокол игры  
Вольфсбург 1:3 Лилль
    11' Йилмаз Бурак (0:1)
    72' Дэвид Джонатан (0:2)
    78' Гомес Анхель (0:3)
(1:3) Штеффен Ренато 89'    
Кастельс Коэн Лакруа Максанс Гилавоги Жошуа   74' (Нмеча Феликс (   74') Борнаув Себастьян   17' Мбабу Кевин   63' (Руссийон Жером (   63'   87') Вранкс Астер Арнольд Максимилиан   62' Отавио Пауло   63' (Баку Ридле (   63') Вальдшмидт Лука   75' (Штеффен Ренато (   75'   90') Герардт Янник   46' (Лукебакио Доди (   46') Вегхорст Ваут
Запасные: Гинчек Даниэль Перван Павао Брукс Джон Филипп Максимилиан Ван де Вен Микки
Грбич Иво Челик Зеки   83' (Язиджи Юсуф (   83') Фонте Жозе   18' Ботман Свен Мандава Рейнилду   90' Иконе Жонатан   66'   83' (Джало Тьягу (   83') Андре Бенжамин Саншеш Ренату Гудмундссон Габриэль   68' (Гомес Анхель (   68') Дэвид Джонатан Йилмаз Бурак   74' (Онана Амаду (   74')
Запасные: Ниассе Шейх Ро Жюль Асконе Рокко
08 декабря. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры  
Ред Булл Зальцбург 1:0 Севилья
(1:0) Окафор Ноа 50'    
Кён Филипп Кристенсен Расмус Онгене Жером   37' Соле Умар Ульмер Андреас   69' Шушич Лука   75' (Капальдо Николас (   75') Камара Мохамед VII Ааронсон Бренден Зайвальд Николас Окафор Ноа   84' (Адаму Чуквубике (   84') Адейеми Карим   66' (Сеско Бенджамин (   66')
Запасные: Людевиг Килиан Дьямбу Мамади Кьергаард Мауриц Мантл Нико Вальке Александр Пёнтковски Камиль Бернед Антуан Гиндо Дауда
Буну Яссин Монтьель Гонсало   68' (Рекик Карим (   68') Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Аугустинссон Людвиг   18'   53' (Мир Рафа (   53') Хордан Хоан   56'   64' Фернандо Режес Ракитич Иван   68' (Торрес Оливер (   68') Окампос Лукас   81' Мунир Эль-Хаддади Гомес Алехандро   68' (Оскар Родригес (   68')
Запасные: Ромеро Иван Дмитрович Марко Делани Томас Хуанлу Санчес Адриан Гонсалес Juan Alcedo Luismi Cruz
08 декабря. Стадион "Ред Булл Арена".

 

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Вольфсбург Лилль Севилья Ред Булл Зальцбург
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