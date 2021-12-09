«Лилль» и «Зальцбург» пробились в плей-офф Лиги чемпионов

В группе G Лиги чемпионов все команды до последнего имели шансы на выход в следующий раунд. «Вольфсбург» дома проиграл «Лиллю» со счётом 3:1, и французы заняли первое место. В параллельном поединке «Севилья» на выезде проиграла «Зальцбургу» (0:1), пропустила австрийцев в плей-офф, а сама отправилась в любимую Лигу Европы.
Протокол игры
|Вольфсбург
|1:3
|Лилль
|11' Йилмаз Бурак (0:1)
|72' Дэвид Джонатан (0:2)
|78' Гомес Анхель (0:3)
|(1:3) Штеффен Ренато 89'
Кастельс Коэн • Лакруа Максанс • Гилавоги Жошуа 74' ( Нмеча Феликс ( 74') • Борнаув Себастьян • 17'Мбабу Кевин 63' ( Руссийон Жером ( 63' ) • 87'Вранкс Астер • Арнольд Максимилиан • 62'Отавио Пауло 63' ( Баку Ридле ( 63') • Вальдшмидт Лука 75' ( Штеффен Ренато ( 75' ) • 90'Герардт Янник 46' ( Лукебакио Доди ( 46') • Вегхорст Ваут
Запасные: Гинчек Даниэль • Перван Павао • Брукс Джон • Филипп Максимилиан • Ван де Вен Микки
Грбич Иво • Челик Зеки 83' ( Язиджи Юсуф ( 83') • Фонте Жозе • 18'Ботман Свен • Мандава Рейнилду • 90'Иконе Жонатан 66' 83' ( Джало Тьягу ( 83') • Андре Бенжамин • Саншеш Ренату • Гудмундссон Габриэль 68' ( Гомес Анхель ( 68') • Дэвид Джонатан • Йилмаз Бурак 74' ( Онана Амаду ( 74')
Запасные: Ниассе Шейх • Ро Жюль • Асконе Рокко
08 декабря. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры
|(1:0) Окафор Ноа 50'
Кён Филипп • Кристенсен Расмус • Онгене Жером • 37'Соле Умар • Ульмер Андреас • 69'Шушич Лука 75' ( Капальдо Николас ( 75') • Камара Мохамед VII • Ааронсон Бренден • Зайвальд Николас • Окафор Ноа 84' ( Адаму Чуквубике ( 84') • Адейеми Карим 66' ( Сеско Бенджамин ( 66')
Запасные: Людевиг Килиан • Дьямбу Мамади • Кьергаард Мауриц • Мантл Нико • Вальке Александр • Пёнтковски Камиль • Бернед Антуан • Гиндо Дауда
Буну Яссин • Монтьель Гонсало 68' ( Рекик Карим ( 68') • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Аугустинссон Людвиг 18' 53' ( Мир Рафа ( 53') • Хордан Хоан 56' • 64'Фернандо Режес • Ракитич Иван 68' ( Торрес Оливер ( 68') • Окампос Лукас • 81'Мунир Эль-Хаддади • Гомес Алехандро 68' ( Оскар Родригес ( 68')
Запасные: Ромеро Иван • Дмитрович Марко • Делани Томас • Хуанлу Санчес • Адриан Гонсалес • Juan Alcedo • Luismi Cruz
08 декабря. Стадион "Ред Булл Арена".