Матич: «Пытаемся привыкнуть к идеям Рангника»

Капитан «Манчестер Юнайтед» в матче с «Янг Бойз» в среду Неманья Матич поведал об адаптации футболистов к требованиям нового главного тренера Ральфа Рангника.

- У каждого наставника свои идеи. Мы пытаемся к ним привыкнуть и, конечно, хотим, чтобы тренер как можно скорее адаптировался к нам. У нас не так много времени на тренировки. Матчи проходят каждые три дня, но это привычная ситуация, - приводит слова Матича 90min.

- Нам нужно привыкать к требованиям нового тренера шаг за шагом, и для этого мы используем каждое занятие. Конечно, хорошо [что матч с «Янг Бойз» не несет турнирной мотивации], и нет давления. Хочется выиграть заключительный матч, особенно на «Олд Траффорд» при наших болельщиках, - добавил Матич.

Встреча «МЮ с «Янг Бойз» стартует в 23:00.