​Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге можно будет посетить только по Fan ID

В сезоне 2021/2022 финал Лиги чемпионов пройдёт в Санкт-Петербурге. Появилась некоторая информация, касающаяся решающего поединка за «ушастый трофей». Журналист Василий Конов через свой телеграм-канал K/On/Off сообщил о том, что на проведение финала будет выделено примерно 300 миллионов рублей из бюджета Санкт-Петербурга.

Старт продаж билетов на финал запланирован на март. Попасть на матч можно будет только по Fan ID – то есть по так называемому паспорту болельщика.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 28 мая. Действующим обладателем трофея является лондонский «Челси».