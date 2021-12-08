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Лига чемпионов

​Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге можно будет посетить только по Fan ID

08 Декабря 2021 • 15:39 Комментировать

В сезоне 2021/2022 финал Лиги чемпионов пройдёт в Санкт-Петербурге. Появилась некоторая информация, касающаяся решающего поединка за «ушастый трофей». Журналист Василий Конов через свой телеграм-канал K/On/Off сообщил о том, что на проведение финала будет выделено примерно 300 миллионов рублей из бюджета Санкт-Петербурга.

Старт продаж билетов на финал запланирован на март. Попасть на матч можно будет только по Fan ID – то есть по так называемому паспорту болельщика.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 28 мая.  Действующим обладателем трофея является лондонский «Челси».

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