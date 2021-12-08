​6 удалений за день: рекорд Лиги чемпионов повторён

Вечер вторника в Лиге чемпионов получился интересным и эмоциональным. Арбитрами было показано сразу шесть карточек красного цвета. Как сообщает Opta, в эпоху Лиги чемпионов так много удалений в один день случалось лишь раз – 21 октября 2009 года (тоже шесть красных).

Вторничный парад удалений в сильнейшем клубном турнире Старого света начал Кайл Уокер из «Манчестер Сити». Далее красные карточки получали Велинтон («Бешикташ»), Николо Барелла («Интер»), Янник Карраско («Атлетико»), Венделл («Порту») и Агустин Марчесин («Порту», не на поле).

Напомним, что уже 12 команд завоевали путёвки в 1/8 финала Лиги чемпионов.