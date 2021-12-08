​Только две команды выступали в группе Лиги чемпионов хуже «Бешикташа», одна из них – «Спартак»

«Бешикташ» оказался неконкурентоспособен в группе Лиги чемпионов, став мальчиком для битья в квартете под буквой С. Турецкая команда проиграла все шесть матчей при общей разности мячей в «-16».

Журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как Мистер Чип, на своей страничке в «Твиттере» сообщает, что только две команды имели худший показатель по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

В сезоне 2002/2003 «Спартак» не набрал очков при разности мячей «-17». Спустя девять лет антирекорд «красно-белых» перебило «Динамо» из Загреба – 0 очков при разности «-19».

Отметим, что во вторник «Бешикташ» проиграл в гостях у дортмундской «Боруссии» со счётом 0:5.