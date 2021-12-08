Фердинанд назвал трёх фаворитов Лиги чемпионов

Экс-игрок сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд поделился своим мнением о главных претендентах на триумф в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«В моем списке фигурируют исключительно представители АПЛ. Не вижу больше никого, кто бы претендовал на успех. Возможно, помешать им могла бы мюнхенская «Бавария». «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» очень сильны в этом сезоне. Эти команды возглавляют топ-наставники. Когда вы играете на решающих стадиях, вам необходим опыт», - приводит слова эксперта BT Sport.

Стоит отметить, что от Англии в плей-офф турнира также вышел «Манчестер Юнайтед».