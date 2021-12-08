​Тренер «Шерифа» Вернидуб: «В первом тайме не узнавал свою команду, это был антифутбол»

Во вторник вечером «Шериф» плохо смотрелся в первом тайме гостевого матча против «Шахтёра». После перерыва команда Юрия Вернидуба прибавила и смогла вырвать ничью в концовке. По завершению поединка комментарий дал рулевой молдавской команды.

«В первом тайме мы показывали антифутбол. Так играть нельзя, в перерыве был серьёзный разговор. Во втором тайме мы не прижимались, атаковали и смогли сравнять счёт. Спасибо ребятам. Но в первом тайме я просто не узнавал свою команду», - высказался Вернидуб в послематчевом комментарии.

«Шериф» занял третье место в своей группе, набрав 7 очков, и теперь выступит в Лиге Европы.