Де Дзерби: «Должны были победить 5:0»

«Шахтёр» завершил еврокубковый сезон, так и не добыв ни одной победы на групповой стадии Лиги чемпионов. Во вторник вечером команда Роберто де Дзерби в уже ничего не решавшем матче упустила победу над «Шерифом» (1:1), пропустив на последней компенсированной ко второму тайму минуте.

На пресс-конференции главный тренер «Шахтёра» Роберто де Дзерби получил вопрос по поводу замены, которую сделал в концовке встречи. Итальянец выпустил на поле третьего вратаря команды Алексея Шевченко. В вопросе прозвучала мысль, что в футбольном мире замена голкипера считается неуважением к сопернику, и «Шахтёр», возможно, за это поплатился.

«Вы смотрели матч? Мы заслуживали ничьей?» - обратился де Дзерби к журналисту.

«Шевченко заслуживал сыграть в Лиге чемпионов, потому что он хорошо тренировался. Здесь нет неуважения к сопернику. Мы должны были победить 5:0», - сказал тренер «горняков».