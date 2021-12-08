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Лига чемпионов

​Впервые в истории клуб из Англии выиграл все матчи группового этапа Лиги чемпионов

08 Декабря 2021 • 08:01 Комментировать

«Ливерпуль» более чем уверенно занял первое место в группе В. Команда Юргена Клоппа выиграла все шесть прошедших матчей этого сезона Лиги чемпионов с общим счётом 17:6.

Как сообщают специалисты по футбольной статистике из Opta, «Ливерпуль» стал первой командой, которая выиграла все шесть игр групповой стадии Лиги чемпионов.

Напомним, что во вторник «Ливерпуль» обыграл на выезде «Милан» со счётом 2:1. Итальянская команда финишировала в этом квартете последней и завершила евросезон. Вторую путёвку в плей-офф от группы получил «Атлетико», а в Лигу Европы отправился «Порту».

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