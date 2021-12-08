Кто из участников Лиги чемпионов пробился в плей-офф

По итогам матчей вторника в Лиге чемпионов ещё некоторые команды пробились в плей-офф турнира. Также большое значение имеет первое место, гарантирующее первый матч на выезде и обещающее более слабого соперника.

Итак в первую корзину посева на сегодняшний день попали «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Аякс», «Реал», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Во второй корзине жеребьёвки 1/8 финала окажутся «ПСЖ», «Атлетико», «Спортинг» и «Интер».

В среду итоговые места узнают гарантировавшие себе плей-офф «Челси» с «Ювентусом».

С третьих мест в группе Лиги чемпионов в Лигу Европы вышли «РБ Лейпциг», «Порту», «Боруссия» Дортмунд, «Шериф» и «Зенит».