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Лига чемпионов

Кто из участников Лиги чемпионов пробился в плей-офф

08 Декабря 2021 • 01:10 Комментировать

По итогам матчей вторника в Лиге чемпионов ещё некоторые команды пробились в плей-офф турнира. Также большое значение имеет первое место, гарантирующее первый матч на выезде и обещающее более слабого соперника.

Итак в первую корзину посева на сегодняшний день попали «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Аякс», «Реал», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Во второй корзине жеребьёвки 1/8 финала окажутся «ПСЖ», «Атлетико», «Спортинг» и «Интер».

В среду итоговые места узнают гарантировавшие себе плей-офф «Челси» с «Ювентусом».

С третьих мест в группе Лиги чемпионов в Лигу Европы вышли «РБ Лейпциг», «Порту», «Боруссия» Дортмунд, «Шериф» и «Зенит».

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окончен РБ Лейпциг 2:1 Манчестер Сити
окончен ПСЖ 4:1 Брюгге
окончен Порту 1:3 Атлетико М
окончен Аякс 4:2 Спортинг Л
окончен Боруссия Д 5:0 Бешикташ
окончен Шахтёр Донецк 1:1 Шериф
окончен Милан 1:2 Ливерпуль
окончен Реал Мадрид 2:0 Интер Милан
08.12  20:45 Зенит ... Челси 5.6 4.2 1.61
08.12  20:45 Ювентус ... Мальмё 1.23 7 12
08.12  23:00 Бенфика ... Динамо Киев 1.36 5.4 8.6
08.12  23:00 Аталанта ... Вильярреал 1.78 4.2 4.1
08.12  23:00 Манчестер Юнайтед ... Янг Бойз 1.39 5.6 7.2
08.12  23:00 Вольфсбург ... Лилль 2.02 3.55 3.75
08.12  23:00 Бавария ... Барселона 1.69 4.6 4.3
08.12  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Севилья 2.7 3.8 2.45
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