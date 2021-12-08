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Лига чемпионов

«Шахтёр» напоследок на 90-й минуте упустил победу над «Шерифом»

08 Декабря 2021 • 00:54 Комментировать
Шахтёр Донецк
1:1
Шериф
окончен

В ничего уже не значащем для себя матче Лиги чемпионов «Шахтёр» играл с «Шерифом». «Горняки» могли громить противника ещё в первом тайме, но перекладина дважды сыграла на гостей. Тем не менее, Фернандо удалось открыть счет, пускай не самым лучшим образом был принят изящный пас, но бразильцу удалось развернуться и протолкнуть мяч мимо голкипера - 1:0. Михаил Мудрик мог ставить точку, но не реализовал выход один на один. А в ответной атаке молдаване сравняли счет - 1:1. Это Бобан Николов в сутолоке затолкал мяч в сетку.

«Горняки» попрощались с еврокубками, «Шериф» сыграет в Лиге Европы.

Протокол игры  
Шахтёр Донецк 1:1 Шериф
(1:0) Фернандо Педро 42'    
    90' Николов Бобан (1:1)
Пятов Андрей   86' (Шевченко Алексей (   86') Додо Домилсон Бондарь Валерий Кривцов Сергей Корниенко Виктор   67' (Майкон Барберан (   67') Антонио Маркос Марлос Ромеро Бондаренко Артём   67' (Исмаили Гонсалвес (   67') Судаков Георгий   46' (Тете (   46') Манор Соломон Фернандо Педро   10'   46' (Мудрик Михаил (   46'   78')
Запасные: Матвиенко Николай Коноплянка Евгений Сикан Даниил Трубин Анатолий Витао Конопля Ефим Мораес Жуниор
Атанасиадис Гиоргос Костанза Фернандо Арболеда Данило Дуланто Густаво   83' Кристиано Траоре Адама VII Аддо Эдмонд   18' Бруно V Коловос Димитрис   46' (Николов Бобан (   46') Тилль Себастьян Янсане Момо
Запасные: Кожокару Максим Кастаньеда Франк Раделич Степан Кожокарь Серафим Джульен Кестон Белоусов Александр Пащенко Александр Челядник Дмитрий
07 декабря. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).

 

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Шериф Шахтёр Донецк
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