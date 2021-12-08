«Шахтёр» напоследок на 90-й минуте упустил победу над «Шерифом»

В ничего уже не значащем для себя матче Лиги чемпионов «Шахтёр» играл с «Шерифом». «Горняки» могли громить противника ещё в первом тайме, но перекладина дважды сыграла на гостей. Тем не менее, Фернандо удалось открыть счет, пускай не самым лучшим образом был принят изящный пас, но бразильцу удалось развернуться и протолкнуть мяч мимо голкипера - 1:0. Михаил Мудрик мог ставить точку, но не реализовал выход один на один. А в ответной атаке молдаване сравняли счет - 1:1. Это Бобан Николов в сутолоке затолкал мяч в сетку.

«Горняки» попрощались с еврокубками, «Шериф» сыграет в Лиге Европы.