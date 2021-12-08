«Шахтёр» напоследок на 90-й минуте упустил победу над «Шерифом»

В ничего уже не значащем для себя матче Лиги чемпионов «Шахтёр» играл с «Шерифом». «Горняки» могли громить противника ещё в первом тайме, но перекладина дважды сыграла на гостей. Тем не менее, Фернандо удалось открыть счет, пускай не самым лучшим образом был принят изящный пас, но бразильцу удалось развернуться и протолкнуть мяч мимо голкипера - 1:0. Михаил Мудрик мог ставить точку, но не реализовал выход один на один. А в ответной атаке молдаване сравняли счет - 1:1. Это Бобан Николов в сутолоке затолкал мяч в сетку.
«Горняки» попрощались с еврокубками, «Шериф» сыграет в Лиге Европы.
Протокол игры
|Шахтёр Донецк
|1:1
|Шериф
|(1:0) Фернандо Педро 42'
|90' Николов Бобан (1:1)
Пятов Андрей 86' ( Шевченко Алексей ( 86') • Додо Домилсон • Бондарь Валерий • Кривцов Сергей • Корниенко Виктор 67' ( Майкон Барберан ( 67') • Антонио Маркос • Марлос Ромеро • Бондаренко Артём 67' ( Исмаили Гонсалвес ( 67') • Судаков Георгий 46' ( Тете ( 46') • Манор Соломон • Фернандо Педро 10' 46' ( Мудрик Михаил ( 46' ) 78'
Запасные: Матвиенко Николай • Коноплянка Евгений • Сикан Даниил • Трубин Анатолий • Витао • Конопля Ефим • Мораес Жуниор
Атанасиадис Гиоргос • Костанза Фернандо • Арболеда Данило • Дуланто Густаво • 83'Кристиано • Траоре Адама VII • Аддо Эдмонд • 18'Бруно V • Коловос Димитрис 46' ( Николов Бобан ( 46') • Тилль Себастьян • Янсане Момо
07 декабря. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).