​У Рангника спросили, может ли «Манчестер Юнайтед» выиграть Лигу чемпионов

Ральф Рангник готовится провести второй матч в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» - 8 декабря команда сыграет против «Янг Бойз» в шестом туре групповой стадии Лиги чемпионов. В преддверии игры Рангник получил вопрос о том, могут «красные дьяволы» выиграть Лигу чемпионов.

«Сейчас говорить об этом рано. Я здесь всего неделю и провёл всего одну игру. Очевидно, что клуб амбициозен во всех соревнованиях», - слова Рангника приводятся на официальном сайте УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» в последний раз завоёвывал трофей Лиги чемпионов в 2008 году в Москве. Тогда «красные дьяволы» обыграли в финале «Челси».