​Месси, Роналду, Левандовски и Мбаппе – в сборной 2021 года от IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики продолжает подводить черту под календарным годом, составляя самые различные рейтинги и сборные. На этот раз IFFHS показала символическую сборную мира по своей версии. Она получилась очень уж атакующей, ведь в неё одновременно попали Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Килиан Мбаппе.

Полностью команда выглядит так: Доннарумма – Хакими, Бонуччи, Диаш, Дэвис – Жоржиньо, де Брёйне, Месси – Мбаппе, Роналду, Левандовски.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе Лионель Месси стал семикратным обладателем «Золотого мяча».