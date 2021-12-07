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Лига чемпионов

Рангник пообещал провести ротацию в поединке с «Янг Бойз»

07 Декабря 2021 • 13:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Янг Бойз
1.40 5.00 7.50
08.12 23:00

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что намерен задействовать ближайший резерв в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз».

Специалист не уверен, что на поле выйдут 10 новых исполнителей. Однако ротация точно произойдет.

«Скорее всего, мы выпустим свежих футболистов. Однако мы можем использовать только тех игроков, которые включены в заявку на Лигу чемпионов. Не знаю, выпустим ли мы 10 новых футболистов, но точно проведем ротацию», — цитирует Рангника Mirror.

После пяти туров группового раунда Лиги чемпионов «МЮ» набрал 10 очков и лидирует в таблице группы F. Команда гарантировала себе выход в 1/8 турнира. «Янг Бойз» набрал четыре балла располагается на четвертой строчке.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» пройдет 8 декабря. Стартовый свисток на «Олд Траффорд» прозвучит в 23:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Янг Бойз
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