Холанн, Винисиус и Фоден - самые дорогие молодые футболисты в мире

Исследовательский центр CIES Football Observatory назвал 60 самых дорогих футболистов возрастом до 23 лет. Ожидаемо список возглавили атакующие игроки. До 150 млн евро стоят Эрлинг Холанн из дортмундской «Боруссии», представитель мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден.

На других позициях нет равных Джанлуиджи Доннарумме («ПСЖ» и сборная Италии) среди вратарей, Эрику Гарсии («Барселона» и сборная Испании) среди центральных защитников, Альфонсо Дэвису («Бавария» и сборная Канады) среди крайних защитников, Джуду Беллингхему («Боруссия» Дортмунд и сборная Англии) среди опорников и Флориану Вирцу («Байер» и сборная Германии) среди атакующих полузащитников.