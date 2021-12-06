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Лига чемпионов

​Пустовойтова – на 2 месте в рейтинге лучших судей года по версии IFFHS

06 Декабря 2021 • 16:39 Комментировать

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) выделила лучших арбитров в 2021 календарном году. Россиянка Анастасия Пустовойтова заняла второе место в рейтинге лучших рефери среди женщин. Она уступила только француженце Стефани Фраппар (60 очков против 115 очков), ставшей первой женщиной, работавшей на мужском чемпионате Европы.

Что касается судей-мужчин, то первое место занял немец Феликс Брых (110 очков), который в этом году завершает свою карьеру арбитра. Вторая строчка у голландца Бьорна Кёйперса (95 очков), а тройку замкнул итальянец Даниэле Орсато (40 очков).

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Евро-Футбол.Ру,
Бьорн Кёйперс Феликс Брых Даниэле Орсато Анастасия Пустовойтова Стефани Фраппар
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