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​Лизаразю о «Золотом мяче»-2021: «Репутация Месси сыграла огромную роль»

05 Декабря 2021 • 15:40 Комментировать

Известный в прошлом футболист сборной Франции Биксант Лизаразю, становившийся чемпионом Европы и мира, высказался по поводу вручения «Золотого мяча» Лионелю Месси.

Напомним, что по итогам голосования среди журналистов Лионель Месси на 33 балла опередил Роберта Левандовски. Аргентинский футболист завоевал «Золотой мяч» в седьмой раз в карьере.

«Думаю, репутация Лионеля Месси сыграла огромную роль. Нам нужно сбалансировать несправедливость, вручив Роберту Левандовски «Золотой мяч» за 2020 год. Я слышал, что это реально», - высказался Лизаразю для Telefoot.

Напомним, что в 2020 году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Роберт Левандовски Биксант Лизаразю
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