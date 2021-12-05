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Узбекистанский журналист не включил Левандовски в топ-5 голосования за «Золотой мяч»: «Он ничего не выиграл со сборной Германии» фото

05 Декабря 2021 • 10:18 Комментировать (2)

Лионель Месси завоевал «Золотой мяч», опередив по итогам голосования Роберта Левандовски на 33 балла. France Football обнародовал результаты голосования журналистов. Выяснилось, что представитель Узбекистана Григорий Ртваладзе даже не включил Левандовски в пятёрку. Он расставил игроков так: Килиан Мбаппе (6 баллов), Мэйсон Маунт (4 балла), Лионель Месси (3 балла), Джорджо Кьеллини (2 балла), Кевин де Брёйне (1 балл).

В сети появился скриншот переписки с этим журналистом, на котором он, комментируя свой выбор, ссылается на карточку Роберта Левандовски из симулятора ФИФА, а также говорит о том, что поляк ничего не выиграл со сборной Германии.

В комментариях мнения футбольных фанатов разошлись. Кто-то указывает на непрофессионализм журналиста, а кто-то говорит, что скриншот был подделан. Не стоит исключать и варианта, что журналист просто пошутил.

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Роберт Левандовски
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Reich83
05 Декабря 2021 в 10:45
ахаха дурак, где сборная Германии и где Левандовски?
Underdog !
05 Декабря 2021 в 10:41
Всё,что нужно знать о ЗМ)
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