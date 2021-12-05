Лионель Месси завоевал «Золотой мяч», опередив по итогам голосования Роберта Левандовски на 33 балла. France Football обнародовал результаты голосования журналистов. Выяснилось, что представитель Узбекистана Григорий Ртваладзе даже не включил Левандовски в пятёрку. Он расставил игроков так: Килиан Мбаппе (6 баллов), Мэйсон Маунт (4 балла), Лионель Месси (3 балла), Джорджо Кьеллини (2 балла), Кевин де Брёйне (1 балл).

В сети появился скриншот переписки с этим журналистом, на котором он, комментируя свой выбор, ссылается на карточку Роберта Левандовски из симулятора ФИФА, а также говорит о том, что поляк ничего не выиграл со сборной Германии.

В комментариях мнения футбольных фанатов разошлись. Кто-то указывает на непрофессионализм журналиста, а кто-то говорит, что скриншот был подделан. Не стоит исключать и варианта, что журналист просто пошутил.