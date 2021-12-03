​В оргкомитете рассчитывают на полный стадион в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 пройдёт в Санкт-Петербурге. Северная столица России должна была принять финальный матч прошлого сезона, но из-за влияния пандемии места финалов сдвинулись.

Александр Джорджадзе, который является заместителем главы оргкомитета финала Лиги чемпионов, сообщил журналистам, что на матч планируется привлечь 600 волонтёров. Организаторы будут рассчитывать на стопроцентную заполняемость «Газпром Арены».

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая 2022 года. «Зенит» точно не сыграет в финальном матче на своём стадионе – команде Сергея Семака не удалось пробиться в плей-офф.