Отец Месси отреагировал на сравнения сына с Левандовски

В понедельник форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл седьмой «Золотой мяч», и споры о том, насколько был справедливым выбор экспертов, не утихают до сих пор. Многие болельщики были уверены в том, что нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски - более достойный претендент на почетный приз.

В ответ на шумиху и критику решения France Football отец игрока «ПСЖ», Хорхе Месси, написал в «Инстаграме»: «Бла, бла, бла. Продолжайте».

В 2021 году Месси помог «Барселоне» выиграть Кубок короля, а сборной Аргентины - Кубок Америки. За полгода в «ПСЖ» Лионель Месси сыграл 12 матчей, в которых забил четыре мяча.