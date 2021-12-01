​Аленичева, Недведа и Зидана включили в сборную игроков 1972 года рождения

Португальская газета Record составила символическую сборную экс-футболистов, которые родились в 1972 году. В сборной оказался и экс-игрок сборной России Дмитрий Аленичев. В центре поля компанию ему составили Павел Недвед и Зинедин Зидан.

Судя по снимку из газеты, который был опубликован в телеграм-канале «Слава! – новости футбола», полностью состав символической сборной в этой возрастной категории выглядит так:

Боснич – Тюрам, Баббель, Стам, Циге – Аленичев, Недвед, Зидан – Поборски, Дюггари, Ривалдо.

Дмитрий Аленичев повесил бутсы на гвоздь в 2006 году. По ходу карьеры россиянин поиграл в Европе, где защищал цвета «Ромы», «Перуджи» и «Порту».