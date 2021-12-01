​Матч «Манчестер Юнайтед» - «Янг Бойз» не перенесут

Матч шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» не будет перенесён на нейтральное поле в другую страну.

Такой вариант был возможен, поскольку в Швейцарии новые ограничения в условиях пандемии коронавируса обязывают людей, прибывающих из Великобритании, находиться в самоизоляции на протяжении 10 дней.

Впрочем, «Янг Бойз» получил разрешение от швейцарских властей на обход карантина по возвращению из Англии. Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд», как и планировалось, пишет BBC на своём сайте.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» пройдёт в среду, 8 декабря.