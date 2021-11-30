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Игонин: «Левандовски стоит повыше Месси в последнее время» эксклюзив

30 Ноября 2021 • 22:38 Комментировать

Футбольный эксперт Алексей Игонин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал итоги вручения премии «Золотой мяч» от France Football.

«Результат не может быть справедливым. В любом случае, это субъективное мнение, и у каждого оно может быть своё. В современном футболе многие чиновники исходят из того, что происходящее - по большей части шоу-бизнес. Теперь решает не только спортивные результаты, но и харизма, имя. Это сейчас играет большую роль. Я понимаю, что Месси - один из самых одарённых футболистов. Но, тем не менее, я считаю, что можно было отметить тех людей, которые добились больших результатов. Причём добиваются таких результатов, не обладая таким талантом, а за счет характера, тренировок, работоспособности. Это был бы хороший пример и для подрастающего поколения.

Интересно, кто голосовал. Месси играет за французский клуб, издание, вручающее «Золотой мяч» тоже французское. В какой-то степени фактор того, кто голосовал, может играть свою роль. Но я все-таки не думаю, что здесь «ПСЖ» завязан каким-то образом. Всё-таки это Месси. Он не первый раз берёт эту награду, он наиболее высок в рейтинге. Но если брать спортивные достижения и статистику, то Левандовски стоит повыше в последнее время. Но достаточно сложно сравнивать, все-таки футбол - командный вид спорта. Надо сравнивать лиги, команды, партнёров. Ну и плюс результаты, конечно», - сказал Игонин.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси ПСЖ Алексей Игонин Роберт Левандовски
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