Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал итоги вручения премии «Золотой мяч» от France Football.

«Если бы не было перехода Месси в «ПСЖ», если бы не было плохих результатов у «Барселоны», то Месси бы заслужил этот «Золотой мяч». Он - гениальный футболист, бесспорно. Другое дело, что награда даётся по итогам сезона. Левандовски был более стабилен, он много забивал, всё время был на виду, поэтому я ждал его победы. Не сказать, что он играет как-то эффектно, но он всегда играет эффективно. Сейчас он самый эффективный нападающий. Я понимал, что, скорее всего, награду возьмёт Левандовски. Но отдали её Месси. Удивлён вроде бы, а вроде бы и нет. Он выиграл Кубок Америки, проголосовали за него. Но «Золотой мяч» все-таки даётся не команде.

Возможно, немножко связано и то, что Месси сейчас игрок ПСЖ, а France Football - французское издание. Может быть, это тоже повлияло. Но меня больше удивило, что Жоржиньо на 3 месте. Как? Забил пару голов с пенальти, и он в тройке. Обошёл и Роналду, и Мбаппе, и Бензема. Вот это меня удивило. Ведь он просто обычный футболист», - сказал Мостовой.