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Александр Мостовой: «Меня больше удивило, что Жоржиньо на третьем месте, забил пару голов с пенальти, и он в тройке» эксклюзив

30 Ноября 2021 • 20:33 Комментировать (2)

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал итоги вручения премии «Золотой мяч» от France Football.

«Если бы не было перехода Месси в «ПСЖ», если бы не было плохих результатов у «Барселоны», то Месси бы заслужил этот «Золотой мяч». Он - гениальный футболист, бесспорно. Другое дело, что награда даётся по итогам сезона. Левандовски был более стабилен, он много забивал, всё время был на виду, поэтому я ждал его победы. Не сказать, что он играет как-то эффектно, но он всегда играет эффективно. Сейчас он самый эффективный нападающий. Я понимал, что, скорее всего, награду возьмёт Левандовски. Но отдали её Месси. Удивлён вроде бы, а вроде бы и нет. Он выиграл Кубок Америки, проголосовали за него. Но «Золотой мяч» все-таки даётся не команде.

Возможно, немножко связано и то, что Месси сейчас игрок ПСЖ, а France Football - французское издание. Может быть, это тоже повлияло. Но меня больше удивило, что Жоржиньо на 3 месте. Как? Забил пару голов с пенальти, и он в тройке. Обошёл и Роналду, и Мбаппе, и Бензема. Вот это меня удивило. Ведь он просто обычный футболист», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Александр Мостовой Роберт Левандовски Жоржиньо
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
30 Ноября 2021 в 20:54
Подгорает у Моста. То что "просто" футболист вёл игру команд которые взяли ЛЧ и ЧЕ это же просто. Какая разница сколько забил игрок , это не золотая бутса а ЗМ. Тупо говорить ,что Жоржиньо просто футболист, тупо не замечать какую работу на поле выполнял этот полузащитник ,будь то в Челси или сб.Италии. Ключевой игрок при триумфах этих двух команд.
Misha_diablo_football
30 Ноября 2021 в 20:51
Сашка дело говорит...
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