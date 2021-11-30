​Беланов: «Если хотят возносить Месси, могли бы вручить два «Золотых мяча»

Известный в прошлом украинский футболист Игорь Беланов, который в 1986 году завоёвывал «Золотой мяч», высказался по поводу очередного вручения этой награды Лионелю Месси.

По словам Беланова для ТАСС, он был уверен в том, что «Золотой мяч» достанется Роберту Левандовски. Экс-футболист считает, что Левандовски второй год подряд «наказали», хотя в обоих случаях он был лучшим.

«Если они так хотят возносить Месси, то могли бы наградить двух победителей - за прошлый год и этот», - поделился Беланов своими мыслями.

Стоит напомнить, что в 2020 году France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса. При этом в прошлом году Роберт Левандовски явно был лучше всех остальных.

Беланов сказал, что с таким подходом ценность «Золотого мяча» будет утеряна. Экс-футболист не понимает, что ещё должен был сделать Роберт Левандовски, чтобы ему досталась эта награда в уходящем году.