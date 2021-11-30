Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 597 Комментарии
Лига чемпионов

​Беланов: «Если хотят возносить Месси, могли бы вручить два «Золотых мяча»

30 Ноября 2021 • 13:26 Комментировать (2)

Известный в прошлом украинский футболист Игорь Беланов, который в 1986 году завоёвывал «Золотой мяч», высказался по поводу очередного вручения этой награды Лионелю Месси.

По словам Беланова для ТАСС, он был уверен в том, что «Золотой мяч» достанется Роберту Левандовски. Экс-футболист считает, что Левандовски второй год подряд «наказали», хотя в обоих случаях он был лучшим.

«Если они так хотят возносить Месси, то могли бы наградить двух победителей - за прошлый год и этот», - поделился Беланов своими мыслями.

Стоит напомнить, что в 2020 году France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса. При этом в прошлом году Роберт Левандовски явно был лучше всех остальных.

Беланов сказал, что с таким подходом ценность «Золотого мяча» будет утеряна. Экс-футболист не понимает, что ещё должен был сделать Роберт Левандовски, чтобы ему досталась эта награда в уходящем году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Игорь Беланов Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
30 Ноября 2021 в 13:43
По поводу 20-го года Месси уже высказался... А тебе Игорек лучше до сих пор грехи замаливать за незабитый пеналь голландцам в финале Евро-88... Ты думаешь кто-то забыл???.... Сидел бы и не отсвечивал уже... Хе-хе-хе...
Nadezhda
30 Ноября 2021 в 15:11
Да золотой мяч он получил по-моему по ошибке...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Ноября
13:26 · Лига чемпионов
​Беланов: «Если хотят возносить Месси, могли бы вручить два «Золотых мяча» 2
09:49 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Роналду вернулся в «МЮ» ради победы в Лиге чемпионов» 1
09:40 · Лига чемпионов
Кузяев: «Печально, что «Зенит» не прошёл в плей-офф Лиги чемпионов, нам по силам это сделать» 2
08:31 · Лига чемпионов
​Только один обладатель «Золотого мяча» был старше Месси
00:45 · Лига чемпионов
Как Месси вручали седьмой «Золотой мяч» - видео 4 видео
00:40 · Лига чемпионов
Месси опередил Левандовски всего на 33 голоса 7
00:34 · Лига чемпионов
«Бавария»: «Ты всё равно лучший для нас, Роберт Левандовски»
00:13 · Лига чемпионов
Месси - Левандовски: «Надеюсь, France Football всё же вручит тебе «Золотой мяч» 2020 года» 15
29 Ноября
23:53 · Лига чемпионов
«Челси» - команда года по версии France Football
23:04 · Лига чемпионов
Левандовски - лучший форвард года по версии France Football 2
22:52 · Лига чемпионов
Педри - лучший молодой игрок 2021 года 6
21:51 · Лига чемпионов
Роналду резко раскритиковал главного редактора France Football
21:42 · Лига чемпионов
«Золотой мяч»: названы обладатели 11-30 мест
17:29 · Лига чемпионов
Тарханов: «По итогам прошедшего сезона Роберт заслужил эту награду» эксклюзив
16:05 · Лига чемпионов
Матч «МЮ» - «Янг Бойз» может быть сыгран на нейтральной территории из-за нового штамма коронавируса
Все новости
Рекомендуем