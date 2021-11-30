Боярский: «У «Зенита» нет шансов даже в Лиге Европы, еврокубки - не наш уровень»

Известный артист Михаил Боярский, который является давним болельщиком петербургского «Зенита», поделился мнением о перспективах команды Сергея Семака в еврокубках.

«Шансов там никаких нет, даже в ЛЕ. «Зенит» еще не дорос. Еврокубки - не наш уровень», - поведал болельщик «сине-бело-голубых» в интервью Sport24.

Петербургский клуб досрочно лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. За тур до завершения группового этапа команда Семака застолбила за собой третье место, дающее право сыграть в весенней части Лиги Европы.

В 1/8 финала Лиги чемпионов из этого квартета пробились лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».