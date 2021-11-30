Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 576 Комментарии
Лига чемпионов

Силкин: «Золотой мяч» должен был получить Левандовски, но его отдали Месси за былые заслуги эксклюзив

30 Ноября 2021 • 12:05 Комментировать (2)

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу вручения «Золотого мяча» Лионелю Месси.

- Как вы оцениваете выбор Месси в качестве лучшего игрока мира?

- Я удивлен. Сколько можно? Он давно не играет в тот футбол, в который играл раньше. Считаю, что в этом году приз должен был получить Левандовски.

- Но может для нашей сборной хорошо, что Левандовски не завоевал «Золотой мяч», иначе у него был бы кураж в игре за сборную с нами?

- Не думаю, что на это он обращает внимание. Конечно, в сборной Польши не такие подносчики снарядов, как в «Баварии». Тем не менее, с ним очень сложно справиться. По манере игры его напоминает Дзюба, но такого футболиста у нас в сборной нет.

- Как вам Месси в «ПСЖ»? Ожидали от него большего?

- Во-первых, не бывает вечных футболистов. Если давать приз за былые заслуги – это одно. А если определять действительно лучшего игрока года, то надо брать этот год и смотреть, кто и как выступал. Даже Салах в «Ливерпуле» внес больший вклад и больше заслуживает «Золотой мяч», чем Месси.

- Тогда почему эксперты снова голосовали за Месси?

- Наверное, за былые заслуги. Это талантливый футболист, но он уже не тот. Понятно, что в «ПСЖ» он уже начал отдавать голевые передачи, но за этот показатель ни разу не давали лучшего футболиста года. А если взять «Барселону», в которой он провел прошлый сезон, ничего особенного Месси не показал.

- Криштиану Роналду занял лишь шестое место в рейтинге «Золотой мяч». Это удивило?

- Нет. Думаю, что рядом с ним должен быть и Месси.

- А что думаете о других номинациях? Доннарумма стал лучшим вратарем.

- Это последствия чемпионата Европы. Он там здорово сыграл, поэтому его и отметили.

Реклама


- Педри – лучший молодой игрок. Согласны с таким выбором?

- Сейчас много талантливых ребят во всех странах. У французов, португальцев, немцев, испанцев, итальянцев можно таких отметить. Не знаю, по какому принципу выбирали этого футболиста.

- Лучшим клубом признан «Челси». Как вам такой выбор?

- «Челси» выиграл Лигу чемпионов. Но это не единственный лучший клуб. Для меня таких десяток. По игре мне нравится «Ливерпуль» в тот год, когда он был чемпионом. Тот футбол, который команда показывает, мне очень импонирует.

- Как относитесь к самой церемонии?

- Понятно, что надо кого-то определять, но не всегда все бывает объективно. Я бы определял не лучшего игрока, а лучшую тройку. Так было бы более объективно. Понятно, когда один игрок явно на голову сильнее всех. Пять мячей, которые Месси получал ранее – заслуженные. А сейчас просто перебор. Такое ощущение, что за десять лет не появилось хороших футболистов. А они были. В «Барселоне» Хави и Иньеста играли. Они тоже заслуживали эту награду. А получается, что десять лет все выбирали только двух игроков.

- Такое достижение Месси  трудно будет превзойти?

- Мне кажется, что этот мяч отдается ему, чтобы увековечить фамилию этого игрока в истории.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Золотой Мяч Сергей Силкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
30 Ноября 2021 в 12:35
Если кажется, то креститься надо, а не интервью давать.... А-ха-ха-ха-ха....
Roni
30 Ноября 2021 в 12:19
..Роналду 6 а рядом с ним должен быть и Месси.
У которого за спиной копа?. Маразматик.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Ноября
09:49 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Роналду вернулся в «МЮ» ради победы в Лиге чемпионов» 1
09:40 · Лига чемпионов
Кузяев: «Печально, что «Зенит» не прошёл в плей-офф Лиги чемпионов, нам по силам это сделать» 2
08:31 · Лига чемпионов
​Только один обладатель «Золотого мяча» был старше Месси
00:45 · Лига чемпионов
Как Месси вручали седьмой «Золотой мяч» - видео 4 видео
00:40 · Лига чемпионов
Месси опередил Левандовски всего на 33 голоса 6
00:34 · Лига чемпионов
«Бавария»: «Ты всё равно лучший для нас, Роберт Левандовски»
00:13 · Лига чемпионов
Месси - Левандовски: «Надеюсь, France Football всё же вручит тебе «Золотой мяч» 2020 года» 15
29 Ноября
23:53 · Лига чемпионов
«Челси» - команда года по версии France Football
23:04 · Лига чемпионов
Левандовски - лучший форвард года по версии France Football 2
22:52 · Лига чемпионов
Педри - лучший молодой игрок 2021 года 6
21:51 · Лига чемпионов
Роналду резко раскритиковал главного редактора France Football
21:42 · Лига чемпионов
«Золотой мяч»: названы обладатели 11-30 мест
17:29 · Лига чемпионов
Тарханов: «По итогам прошедшего сезона Роберт заслужил эту награду» эксклюзив
16:05 · Лига чемпионов
Матч «МЮ» - «Янг Бойз» может быть сыгран на нейтральной территории из-за нового штамма коронавируса
28 Ноября
10:15 · Лига чемпионов
Оуэн: «Месси, Неймар и Мбаппе не хотят играть в защите, из-за этого «ПСЖ» не возьмёт Лигу чемпионов» 1
Все новости
Рекомендуем