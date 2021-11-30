Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу вручения «Золотого мяча» Лионелю Месси.

- Как вы оцениваете выбор Месси в качестве лучшего игрока мира?

- Я удивлен. Сколько можно? Он давно не играет в тот футбол, в который играл раньше. Считаю, что в этом году приз должен был получить Левандовски.

- Но может для нашей сборной хорошо, что Левандовски не завоевал «Золотой мяч», иначе у него был бы кураж в игре за сборную с нами?

- Не думаю, что на это он обращает внимание. Конечно, в сборной Польши не такие подносчики снарядов, как в «Баварии». Тем не менее, с ним очень сложно справиться. По манере игры его напоминает Дзюба, но такого футболиста у нас в сборной нет.

- Как вам Месси в «ПСЖ»? Ожидали от него большего?

- Во-первых, не бывает вечных футболистов. Если давать приз за былые заслуги – это одно. А если определять действительно лучшего игрока года, то надо брать этот год и смотреть, кто и как выступал. Даже Салах в «Ливерпуле» внес больший вклад и больше заслуживает «Золотой мяч», чем Месси.

- Тогда почему эксперты снова голосовали за Месси?

- Наверное, за былые заслуги. Это талантливый футболист, но он уже не тот. Понятно, что в «ПСЖ» он уже начал отдавать голевые передачи, но за этот показатель ни разу не давали лучшего футболиста года. А если взять «Барселону», в которой он провел прошлый сезон, ничего особенного Месси не показал.

- Криштиану Роналду занял лишь шестое место в рейтинге «Золотой мяч». Это удивило?

- Нет. Думаю, что рядом с ним должен быть и Месси.

- А что думаете о других номинациях? Доннарумма стал лучшим вратарем.

- Это последствия чемпионата Европы. Он там здорово сыграл, поэтому его и отметили.

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- Педри – лучший молодой игрок. Согласны с таким выбором?

- Сейчас много талантливых ребят во всех странах. У французов, португальцев, немцев, испанцев, итальянцев можно таких отметить. Не знаю, по какому принципу выбирали этого футболиста.

- Лучшим клубом признан «Челси». Как вам такой выбор?

- «Челси» выиграл Лигу чемпионов. Но это не единственный лучший клуб. Для меня таких десяток. По игре мне нравится «Ливерпуль» в тот год, когда он был чемпионом. Тот футбол, который команда показывает, мне очень импонирует.

- Как относитесь к самой церемонии?

- Понятно, что надо кого-то определять, но не всегда все бывает объективно. Я бы определял не лучшего игрока, а лучшую тройку. Так было бы более объективно. Понятно, когда один игрок явно на голову сильнее всех. Пять мячей, которые Месси получал ранее – заслуженные. А сейчас просто перебор. Такое ощущение, что за десять лет не появилось хороших футболистов. А они были. В «Барселоне» Хави и Иньеста играли. Они тоже заслуживали эту награду. А получается, что десять лет все выбирали только двух игроков.

- Такое достижение Месси трудно будет превзойти?

- Мне кажется, что этот мяч отдается ему, чтобы увековечить фамилию этого игрока в истории.

Елена Григорьевская