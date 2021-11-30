​Объясняем на фактах - почему Месси выиграл «Золотой мяч»

Лионель Месси в седьмой раз в своей карьере завоевал «Золотой мяч». Многие фанаты по всему миру возмущены, считая, что престижная награда должна была достаться Роберту Левандовски. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» призывает всех выдохнуть и относиться к «Золотому мячу» проще. Попробуем на фактах объяснить, почему именно Лео Месси увёз домой награду.

Объективности быть не может

Меня удивляют люди, которые в комментариях и публикациях в соцсетях призывают France Football опубликовать мотивировочную часть решения о вручении «Золотого мяча» Лионелю Месси. Какая тут может быть мотивировочная часть? Это же не заседание КДК, где участники ссылаются на пункты регламента и так далее. «Золотой мяч» - это всего лишь итоги голосования среди 180 журналистов. При этом каждый из них выбирает не по одному, а по пять игроков из тридцати номинантов. Эти пять игроков получают в копилку по 6,4,3,2 и 1 балла в зависимости от того, как расставил их журналист.

Можно ли при таком формате говорить о «Золотом мяче» как об истинном отражении того, кто был лучшим? Конечно, нет. «Золотой мяч» - это просто субъективное мнение большинства участников опроса. Да, голосуют журналисты, которые глубоко вовлечены в футбол, но суть от этого не меняется. Так что не стоит рвать и метать – относитесь к «Золотому мячу» проще. Тем более что Лионель Месси опередил Роберта Левандовски всего на 33 очка. Это не так много, учитывая формат.

За что вручают «Золотой мяч» - критерии

Продолжая рассуждать об объективности, следует указать на размытость критериев. Вот как можно сравнить двух игроков объективно? По голам? Но ведь в каких-то чемпионатах забивать проще, а в каких-то сложнее. По трофеям? Но трофеи выигрывают команды, а не футболисты. А если футболисты вообще выступают на разных позициях? Как сравнить опорного полузащитника и нападающего? Эти вопросы можно продолжать вечно.

Основными критериями являются выступления (индивидуальные и командные), класс игрока (талант и честность) и карьера игрока. Как видим, оценка футболиста выходит даже за рамки одного календарного года. Это уже не говоря о том, что есть такой простой фактор как вкусовщина. Каждый журналист сам принимает решение, кого ставить на первое место, а кого на второе. Повторюсь – объективности при таком формате быть не может.

Почему «Золотой мяч» выиграл Месси

Почему же первое место в опросе занял именно Лионель Месси? Нетрудно догадаться, что на первое место журналисты ставили аргентинца во многом из-за его успеха со сборной Аргентины. Особенно важно, что этот успех стал для Месси первым в национальной команде. Поскольку в критериях голосования учитывается и карьера игрока в целом, это тоже важный факт. Ранее Лионель проиграл ряд финалов со сборной Аргентины, но на этот раз он взял долгожданный трофей на международной арене. При этом Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира.

Кто-то скажет, что уровень Кубка Америки ниже, чем уровень Евро. Резонно, ведь в Европе куда больше топовых сборных, но в рамках сравнения континентальные турниры часто ставят в один ряд, будь то даже Кубок наций ОФК в Океании. Было бы несправедливо лишать игрока возможности побороться за «Золотой мяч», если игрок этот родился не в Европе, а, скажем, в Азии или ещё где-то. Так что условный триумф на Кубке Азии должен иметь такой же вес, как триумф на Евро. Но, опять же, голосуют журналисты, и каждый из них вправе оценивать это так, как считает нужным.

Именно выигранный Кубок Америки на 99% обеспечил Лионелю Месси признание группы авторитетных журналистов. Ведь на клубном уровне аргентинец особенно не преуспел – «Барселона» в прошлом сезоне завоевала только Кубок Испании. При этом Месси стал лучшим бомбардиром Примеры и получил восьмой приз Пичичи в своей карьере. Роберт Левандовски в Германии выступил лучше и забил больше, но Бундеслига котируется ниже Примеры, да и «Бавария» превосходит любого из соперников на внутренней арене на две головы, а «Барселона» в кризисе. Опять же – всё это на усмотрение голосующего журналиста. Мы всё время возвращаемся к этому и лишь пытаемся понять логику тех, кто отдавал голоса.

Споры по поводу «Золотого мяча» утихнут нескоро. Советую всем, кто кричит о несправедливости, выдохнуть и просто наслаждаться просмотром футбола. Ещё раз, последний – объективности в таком голосовании быть не может.

Алексей Антоненко