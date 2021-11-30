​Только один обладатель «Золотого мяча» был старше Месси

В понедельник Лионель Месси завоевал седьмой «Золотой мяч» в своей карьере. Звёздный аргентинец, который летом сменил клубную прописку и теперь пытается адаптироваться в «ПСЖ», получил очередную награду в возрасте 34 лет и 158 дней.

Только один футболист получал «Золотой мяч» в старшем возрасте. Это был англичанин Стэнли Мэтьюз в 1956 году – он завоевал награду в 41 год и 321 день.

Тройку наиболее возрастных победителей премии «Золотой мяч» замыкает знаменитый в прошлом вратарь сборной СССР Лев Яшин. Его наградили «Золотым мячом» в 34 года и 56 дней. Яшин остаётся единственным голкипером, который завоевал эту престижную награду.