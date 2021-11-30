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«Бавария»: «Ты всё равно лучший для нас, Роберт Левандовски»

30 Ноября 2021 • 00:34 Комментировать

В понедельник в Париже был вручён «Золотой мяч» лучшему футболисту 2021 года. Им стал Лионель Месси, который получил этот приз в седьмой раз. Аргентинец опередил в споре за почетный трофей форварда «Баварии» Роберта Левандовски, который, по мнению многих футбольных болельщиков, был не менее достойным претендентом.

- Ты всё равно лучший для нас, Роберт Левандовски, - написала пресс-служба «Баварии» в «Твиттере». - Поздравляем Лионеля Месси с завоеванием этого приза.

Напомним, что Роберт Левандовски был удостоен звания лучшего форварда года. На его счету просто невероятные 64 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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