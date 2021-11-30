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Месси - Левандовски: «Надеюсь, France Football всё же вручит тебе «Золотой мяч» 2020 года»

30 Ноября 2021 • 00:13 Комментировать (9)

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту года. В этот раз главным конкурентом аргентинца был польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который выдал второй подряд лучший сезон в своей карьере и просто штамповал голы. Тем не менее, приз снова получил Месси.

- Всем известно, и все мы согласимся, что ты был бы победителем в споре за этот приз в прошлом году. Надеюсь, France Football все же вручит тебе «Золотой мяч» 2020 года. Мы все уверены в том, что его заслужил.  И надеюсь, что в итоге он окажется у тебя дома, - заявил Лионель Месси с трибуны, обращаясь к Роберту Левандовски.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси ПСЖ Роберт Левандовски
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Jeyser
30 Ноября 2021 в 01:27
Боже как же горят жопы. Вот скажите объективно за что в этом году награду давать поляку? за то что в фермерской лиге назабивал голов? в команде где все играют на него, а он стоит в штрафной как роналду и ждёт мяча? вам дать мяч кому угодно лижбы не месси. Левандовский 2 место взял лишь за то что он в прошлом году без мяча остался. а так я его не вижу в топ 3 в этом году.
Venge
30 Ноября 2021 в 01:25
Он ещё и тролль =)
Nebarsabarsenet
30 Ноября 2021 в 00:32
Месси - Левандовски: "Извини, Лёва, но тебя опять кинули через член, дрочеры снова подарили очередной подарочный Мячик мне"
Artur_one
30 Ноября 2021 в 00:34
Политикэксперт, перелогинься
Nebarsabarsenet
30 Ноября 2021 в 00:35
Гномодрочер, пойди пофапай на плакатик
Id152079006
30 Ноября 2021 в 00:30
А слабо было сделать красивый жест и отказаться от ЗМ в пользу Роберта? Или карлику чужды красивые жесты?
Nebarsabarsenet
30 Ноября 2021 в 00:34
Гномы обожают всё золотое, воруют и тащат в свою пещерку)))
Deathzetk
30 Ноября 2021 в 00:24
и за 2021 год тоже
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