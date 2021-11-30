Месси - Левандовски: «Надеюсь, France Football всё же вручит тебе «Золотой мяч» 2020 года»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту года. В этот раз главным конкурентом аргентинца был польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который выдал второй подряд лучший сезон в своей карьере и просто штамповал голы. Тем не менее, приз снова получил Месси.

- Всем известно, и все мы согласимся, что ты был бы победителем в споре за этот приз в прошлом году. Надеюсь, France Football все же вручит тебе «Золотой мяч» 2020 года. Мы все уверены в том, что его заслужил. И надеюсь, что в итоге он окажется у тебя дома, - заявил Лионель Месси с трибуны, обращаясь к Роберту Левандовски.