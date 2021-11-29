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Лига чемпионов

Месси - обладатель «Золотого мяча» 2021 года

29 Ноября 2021 • 23:55 Комментировать (4)

Обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года стал аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

Аргентинец после ухода из «Барселоны» в «ПСЖ» заиграл в атаке не так уверенно - 41 гол. К примеру, у Криштиану Роналду на один результативный удар больше. За Месси также была победа со сборной Аргентины на Кубке Америки. Помимо этого он выиграл Кубок Испании.

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски снова триумфовал в Бундеслиге, а также со своей командой выигрывал Суперкубок Германии и клубный чемпионат мира. Лидер атак немецкого гранда наколотил в уходящем году 64 мяча - просто невероятный результат для мирового футбола.

 «Золотой мяч» у женщин завоевала Алексия Путельяс, футболистка «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Лионель Месси Роберт Левандовски
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Skywoker
29 Ноября 2021 в 23:58
ааааааааааа за чтоооооо?
он 1,5 года уже в футбол не играет
гуляет как кошка сама по себе по настроению
зубры левандовски, канте, бензема который год отпахивают за десятерых
зм опять месси
сворачивайте награду
это уже фарс
Vidal
29 Ноября 2021 в 23:57
совсем не заслужено
Bettega
29 Ноября 2021 в 23:57
четвертый халявный мяч.ваще не смешно даже.
Bettega
29 Ноября 2021 в 23:57
это полный провал! ну за что?
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