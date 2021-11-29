Месси - обладатель «Золотого мяча» 2021 года

Обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года стал аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

Аргентинец после ухода из «Барселоны» в «ПСЖ» заиграл в атаке не так уверенно - 41 гол. К примеру, у Криштиану Роналду на один результативный удар больше. За Месси также была победа со сборной Аргентины на Кубке Америки. Помимо этого он выиграл Кубок Испании.

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски снова триумфовал в Бундеслиге, а также со своей командой выигрывал Суперкубок Германии и клубный чемпионат мира. Лидер атак немецкого гранда наколотил в уходящем году 64 мяча - просто невероятный результат для мирового футбола.

«Золотой мяч» у женщин завоевала Алексия Путельяс, футболистка «Барселоны».