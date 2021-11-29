Левандовски - лучший форвард года по версии France Football

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски получил первый приз на гала-вечере France Football, организованном для вручения приза «Золотой мяч» лучшему футболисту 2021 года.

Польский футболист был удостоен награды лучшему форварду года. Левандовски умудрился наколотить 64 мяча, выйдя на поле в 53 поединках за 11 месяцев 2021 года. Конкуренты остались далеко позади.

Таким образом, помимо «Золотой бутсы» лучшему снайперу прошлого сезона Левандовски получил еще один престижный приз. Также он является реальным претендентом на «Золотой мяч».