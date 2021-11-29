Педри - лучший молодой игрок 2021 года

В понедельник журнал France Fooball раздаёт награды по итогам 2021 года. Лучшим молодым футболистом стал 19-летний Педри, который провёл прошлый сезон практически без замен и отпуска. Не исключено, что футболиста просто «загнали», и во второй части 2021 года он не играет из-за проблем со здоровьем.

Сегодня же просто приятный день для испанца, ему вручили приз Раймона Копа, которым отмечают лучших игроков, которые не старше 21 года.

Примечательно, что полузащитник «Барселоны» также претендовал и на «Золотой мяч», где попал в число 25 лучших претендентов на главный индивидуальный трофей в футболе.