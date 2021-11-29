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Лига чемпионов

Педри - лучший молодой игрок 2021 года

29 Ноября 2021 • 22:52 Комментировать (1)

В понедельник журнал France Fooball раздаёт награды по итогам 2021 года. Лучшим молодым футболистом стал 19-летний Педри, который провёл прошлый сезон практически без замен и отпуска. Не исключено, что футболиста просто «загнали», и во второй части 2021 года он не играет из-за проблем со здоровьем.

Сегодня же просто приятный день для испанца, ему вручили приз Раймона Копа, которым отмечают лучших игроков, которые не старше 21 года.

Примечательно, что полузащитник «Барселоны» также претендовал и на «Золотой мяч», где попал в число 25 лучших претендентов на главный индивидуальный трофей в футболе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Deathzetk
29 Ноября 2021 в 23:21
За что??? За что этому распиаренному дну такую награду? Когда есть Беллингэм, Санчо, Фоден, Хадсон-Одои, Галлахер, Маунт, Рис Джеймс, Сака и др.
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