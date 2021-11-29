Роналду резко раскритиковал главного редактора France Football

Один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду резко высказался в адрес главы France Football, который определяет победителя премии «Золотой мяч». Паскаль Ферре ранее заявил, что португалец имеет только одну цель в футболе - завоевать больше «Золотых мячей», чем Лионель Месси.

В «Инстаграме» Роналду раскритиковал слова Ферре, обвинив последнего во лжи и дешевом пиаре на имени того, «кто всегда уважал France Football и «Золотой мяч».

Также Криштиану заявил, что Ферре еще раз солгал, заявив о том, что Роналду пропустит гала-вечер из-за несуществующего карантина.

Напомним, что Роналду не считается фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2021 году. Скорее всего, трофей достанется Лионелю Месси или Роберту Левандовски.