«Золотой мяч»: названы обладатели 11-30 мест

Всё ближе начало церемония вручения приза «Золотой мяч» лучшему футболисту 2021 года. France Football называет итоговые позиции футболистов, которые не пробились в десятку лучших.

По результатам голосования тренеров и капитанов сборных, а также журналистов тридцатку лучших замкнули Лука Модрич и Сесар Аспиликуэта. Чуть выше расположились Николо Барелла, Рубен Диаш и Херард Морено. Невероятно юные и талантливые Фил Фоден и Педри вошли в топ-25. Выше расположились проверенные «зубры» Гарри Кейн, Бруну Фернандеш, Лаутаро Мартинес и Рияд Марез. Хорошие результаты у Мэйсона Маунта, Симона Кьяера и Луиса Суареса.

Один из лучших футболистов мира последних лет Неймар - 16-й в списке, далее идут Рахим Стерлинг и туринцы Леонардо Бонуччи с Джоржо Кьеллини. 12-й - Ромелу Лукаку, и в десятку не вошел Эрлинг Холанн.

Напомним, что фаворитами считаются Лионель Месси и Роберт Левандовски.