Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 417 Комментарии
Лига чемпионов

«Золотой мяч»: названы обладатели 11-30 мест

29 Ноября 2021 • 21:42 Комментировать

Всё ближе начало церемония вручения приза «Золотой мяч» лучшему футболисту 2021 года. France Football называет итоговые позиции футболистов, которые не пробились в десятку лучших.

По результатам голосования тренеров и капитанов сборных, а также журналистов тридцатку лучших замкнули Лука Модрич и Сесар Аспиликуэта. Чуть выше расположились Николо Барелла, Рубен Диаш и Херард Морено. Невероятно юные  и талантливые Фил Фоден и Педри вошли в топ-25. Выше расположились проверенные «зубры» Гарри Кейн, Бруну Фернандеш, Лаутаро Мартинес и Рияд Марез. Хорошие результаты у Мэйсона Маунта, Симона Кьяера и Луиса Суареса.

Один из лучших футболистов мира последних лет Неймар - 16-й в списке, далее идут Рахим Стерлинг и туринцы Леонардо Бонуччи с Джоржо Кьеллини. 12-й - Ромелу Лукаку, и в десятку не вошел Эрлинг Холанн.

Напомним, что фаворитами считаются Лионель Месси и Роберт Левандовски.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Ноября
23:53 · Лига чемпионов
«Челси» - команда года по версии France Football
23:04 · Лига чемпионов
Левандовски - лучший форвард года по версии France Football
22:52 · Лига чемпионов
Педри - лучший молодой игрок 2021 года 1
21:51 · Лига чемпионов
Роналду резко раскритиковал главного редактора France Football
21:42 · Лига чемпионов
«Золотой мяч»: названы обладатели 11-30 мест
17:29 · Лига чемпионов
Тарханов: «По итогам прошедшего сезона Роберт заслужил эту награду» эксклюзив
16:05 · Лига чемпионов
Матч «МЮ» - «Янг Бойз» может быть сыгран на нейтральной территории из-за нового штамма коронавируса
28 Ноября
10:15 · Лига чемпионов
Оуэн: «Месси, Неймар и Мбаппе не хотят играть в защите, из-за этого «ПСЖ» не возьмёт Лигу чемпионов» 1
26 Ноября
09:36 · Лига чемпионов
Президент «Барселоны» верит в гостевую победу над «Баварией» 2
09:19 · Лига чемпионов
Впервые за 14 лет украинские клубы не пробились в евровесну 10
25 Ноября
20:54 · Лига чемпионов
В документальном фильме показали конфликт Роналду с Куадрадо и рыдания португальца 3
18:32 · Лига чемпионов
​IFAB рекомендует сделать правило пяти замен постоянным
18:25 · Лига чемпионов
IFAB не одобрил увеличение перерыва в футболе до 25 минут
17:52 · Лига чемпионов
​Месси получил 4 из 10 от L’Equipe за матч с «Манчестер Сити» 3
17:46 · Лига чемпионов
​Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии IFFHS
Все новости
Рекомендуем