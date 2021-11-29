Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 315 Комментарии
Лига чемпионов

Тарханов: «По итогам прошедшего сезона Роберт заслужил эту награду» эксклюзив

29 Ноября 2021 • 17:29 Комментировать

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего вручения премии «Золотой мяч» от France Football.

«Я бы отдал «Золотой мяч» Левандовски. По итогам прошедшего сезона Роберт заслужил эту награду. Он лучший бомбардир этого года, хорошо играл в Лиге чемпионов. Считаю, что назвать лучшим игроком года должны его. Думаю, так сегодня и произойдёт», - сказал Тарханов.

Церемония вручения приза лучшему игроку мира начнется сегодня в 22:30. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Александр Тарханов Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Ноября
17:29 · Лига чемпионов
Тарханов: «По итогам прошедшего сезона Роберт заслужил эту награду» эксклюзив
16:05 · Лига чемпионов
Матч «МЮ» - «Янг Бойз» может быть сыгран на нейтральной территории из-за нового штамма коронавируса
28 Ноября
10:15 · Лига чемпионов
Оуэн: «Месси, Неймар и Мбаппе не хотят играть в защите, из-за этого «ПСЖ» не возьмёт Лигу чемпионов» 1
26 Ноября
09:36 · Лига чемпионов
Президент «Барселоны» верит в гостевую победу над «Баварией» 2
09:19 · Лига чемпионов
Впервые за 14 лет украинские клубы не пробились в евровесну 10
25 Ноября
20:54 · Лига чемпионов
В документальном фильме показали конфликт Роналду с Куадрадо и рыдания португальца 3
18:32 · Лига чемпионов
​IFAB рекомендует сделать правило пяти замен постоянным
18:25 · Лига чемпионов
IFAB не одобрил увеличение перерыва в футболе до 25 минут
17:52 · Лига чемпионов
​Месси получил 4 из 10 от L’Equipe за матч с «Манчестер Сити» 3
17:46 · Лига чемпионов
​Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии IFFHS
17:28 · Лига чемпионов
​Орлов – о матче «Мальмё» - «Зенит»: «Судья сделал всё, как надо»
17:16 · Лига чемпионов
​Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
16:11 · Лига чемпионов
Анчелотти – о выступлениях «Реала» в Лиге чемпионов: «Мы на верном пути»
15:50 · Лига чемпионов
​Анри – о «ПСЖ»: «Невозможно выиграть Лигу чемпионов, обороняясь всемером»
15:08 · Лига чемпионов
Кимпембе назвал обидным поражение «ПСЖ» от «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем