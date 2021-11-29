Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего вручения премии «Золотой мяч» от France Football.

«Я бы отдал «Золотой мяч» Левандовски. По итогам прошедшего сезона Роберт заслужил эту награду. Он лучший бомбардир этого года, хорошо играл в Лиге чемпионов. Считаю, что назвать лучшим игроком года должны его. Думаю, так сегодня и произойдёт», - сказал Тарханов.

Церемония вручения приза лучшему игроку мира начнется сегодня в 22:30. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.