Матч «МЮ» - «Янг Бойз» может быть сыгран на нейтральной территории из-за нового штамма коронавируса

Поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» в рамках Лиги чемпионов может быть сыгран на нейтральной территории. Дело в том, что в связи с вспышкой нового штамма коронавируса «омикрон» футболистам швейцарской команды придется просидеть на карантине после возвращения из Англии.

Руководство «Янг Бойз» уже обратилось к правительству страны с целью получить освобождение от самоизоляции для футболистов и персонала команды, передает The Telegraph. Если же швейцарская сторона получит отказ, то УЕФА придется искать новое место для проведения встречи.

Напомним, что данное противостояние уже не имеет никакого турнирного значения для манкунианцев, которые обеспечили себе выход в плей-офф с первого места в группе.