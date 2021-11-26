Впервые за 14 лет украинские клубы не пробились в евровесну

Сезон-2021/2022 получился неудачным для представителей украинской Премьер-лиги в еврокубках. Луганская «Заря» являлась последним клубом, сохранявшим шансы на евровесну. Однако команда поиграла на выезде «Роме» (0:4) в Лиге конференций и осталась за бортом соревнований.

Ранее борьбу в еврокубках завершили донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо», финишировавшие на последних места в групповом этапе Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что впервые за 14 лет ни один из украинских клубов не пробился в плей-офф еврокубкового турнира.