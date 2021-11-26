Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 228 Комментарии
⚽ 19:00 Жеребьёвка стыковых матчей ЧМ22
Лига чемпионов

Впервые за 14 лет украинские клубы не пробились в евровесну

26 Ноября 2021 • 09:19 Комментировать (1)

Сезон-2021/2022 получился неудачным для представителей украинской Премьер-лиги в еврокубках. Луганская «Заря» являлась последним клубом, сохранявшим шансы на евровесну. Однако команда поиграла на выезде «Роме» (0:4) в Лиге конференций и осталась за бортом соревнований.

Ранее борьбу в еврокубках завершили донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо», финишировавшие на последних места в групповом этапе Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что впервые за 14 лет ни один из украинских клубов не пробился в плей-офф еврокубкового турнира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Заря Шахтёр Донецк Динамо Киев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
АнтиУкр
26 Ноября 2021 в 10:12
Эта новость будет хороша для тех комментаторов на украине ,кто в восторге от поражений сборной России и российских клубов .Вот настало самое время ,ловите ХА-ХА <...>
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Ноября
09:36 · Лига чемпионов
Президент «Барселоны» верит в гостевую победу над «Баварией»
09:19 · Лига чемпионов
Впервые за 14 лет украинские клубы не пробились в евровесну 1
25 Ноября
20:54 · Лига чемпионов
В документальном фильме показали конфликт Роналду с Куадрадо и рыдания португальца 1
18:32 · Лига чемпионов
​IFAB рекомендует сделать правило пяти замен постоянным
18:25 · Лига чемпионов
IFAB не одобрил увеличение перерыва в футболе до 25 минут
17:52 · Лига чемпионов
​Месси получил 4 из 10 от L’Equipe за матч с «Манчестер Сити» 3
17:46 · Лига чемпионов
​Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии IFFHS
17:28 · Лига чемпионов
​Орлов – о матче «Мальмё» - «Зенит»: «Судья сделал всё, как надо»
17:16 · Лига чемпионов
​Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
16:11 · Лига чемпионов
Анчелотти – о выступлениях «Реала» в Лиге чемпионов: «Мы на верном пути»
15:50 · Лига чемпионов
​Анри – о «ПСЖ»: «Невозможно выиграть Лигу чемпионов, обороняясь всемером»
15:08 · Лига чемпионов
Кимпембе назвал обидным поражение «ПСЖ» от «Манчестер Сити»
14:59 · Лига чемпионов
​Гол Тьяго признан лучшим в 5-м туре Лиги чемпионов
14:23 · Лига чемпионов
«Это огромный удар для нас»: Главный тренер «Боруссии» Дортмунд прокомментировал вылет из Лиги чемпионов 1
13:07 · Лига чемпионов
Месси нанёс лишь один удар по воротам «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем