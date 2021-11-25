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Лига чемпионов

Претенденты на «Золотой мяч» - 2021: Кто получит престижную награду?

25 Ноября 2021 • 23:55 Комментировать

29 ноября французское издание France Football объявит имя обладателя «Золотого мяча» 2021 года. Номинантами на самую престижную индивидуальную награду являются 30 футболистов. Правда, у большинства из них есть только теоретические шансы на победу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделяет главных фаворитов гонки за «Золотой мяч».

Роберт Левандовски

Форварда «Баварии» и сборной Польши стало очень жаль после новости о том, что «Золотой мяч» не будут вручать в 2020 году из-за неполноценного сезона, связанного с пандемией коронавируса. Именно лидер «Баварии» считался главным фаворитом в борьбе за трофей. Но и в 2021 году поляк не сбавил темпа. Более того, он побил вечный рекорд Герда Мюллера по количеству голов в одном сезоне Бундеслиги, отличившись 41 раз в воротах соперников. Сезон-2021/22 Левандовски начал очень мощно, что позволяет ему замахнуться ещё на один рекорд. Роберт забивает в 9 последних матчах в Лиге чемпионов. До рекорда Криштиану осталось всего два матча. Единственная причина, которая может помешать Левандовски взять «Золотой мяч» – провал сборной Польши на Евро-2020.

Лионель Месси

Аргентинская суперзвезда – действующий обладатель «Золотого мяча». Месси хочет получить очередное признание, и шансы на это у него весьма неплохие. Лионеля критиковали за то, что он ничего не может выиграть со сборной Аргентины, но в этом году его сборная взяла Кубок Америки, а Лео был признан лучшим игроком турнира. Несмотря на то что у «Барселоны» в прошлом году дела шли так себе, это не помешало Месси стать лучшим бомбардиром Примеры. Летом Лео сменил обстановку, переехав в Париж. Учитывая наличие в команде Неймара, Мбаппе и других звёзд, в «ПСЖ» Месси не оказывает на игру такого большого влияния, как в Каталонии. Свой дебютный гол за парижан в Лиге 1 аргентинец забил только в шестом матче.

Карим Бензема

Французский форвард находится в прекрасной форме, много забивая и в «Реале», и в сборной. Его гол в финале Лиги наций УЕФА в ворота Испании заставляет включить его в список кандидатов на «Золотой мяч». Последний раз представители Франции выигрывали «Золотой мяч» 23 года назад. Это сделал легендарный Зинедин Зидан. Бензема 10 раз был номинирован на награду, но его лучший результат в голосовании – лишь 16-е место в 2014 году. В сезоне-2021/22 Примеры француз забил 10 мячей и лидирует в бомбардирской гонке. Теперь, когда нет Роналду и Месси, у него нет конкурентов в гонке бомбардиров в чемпионате Испании.

Жоржиньо

Бразильский итальянец – единственный футболист, который в этом году выиграл и Лигу чемпионов, и Евро-2020. Жоржиньо и сам признавался, что в таланте – он не лучший в мире, но в этом году ему нет равных по титулам. И в «Челси», и в сборной Италии Жоржиньо – ключевой игрок. А ведь в своё время экс-наставник «Челси» хотел избавиться от Жоржиньо и отдать его «Арсеналу». Болельщики восхищаются работоспособностью итальянца, но нужно смотреть правде в глаза – лишь чудо поможет ему отобрать трофей у Месси или Левандовского.

Криштиану Роналду

Многие не согласятся, но не спешите сбрасывать со счетов Роналду. Португалец сбавил обороты, но всё ещё достаточно хорош, чтобы входить в топ-5 главных фаворитов в борьбе за «Золотой мяч». Несмотря на провальный прошлый сезон «Ювентуса», Роналду был светлым пятном команды, забив 29 голов в 33 матчах, что позволило ему стать лучшим бомбардиром Серии А. В сборной Португалии Криштиану был заметной фигурой, а на Евро-2020 стал лучшим бомбардиром с пятью голами. В конце межсезонья Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». И пусть дела у «красных дьяволов» идут не лучшим образом, Роналду удивляет своим мастерством – его голы в компенсированное время несколько раз спасали «МЮ» от поражений и приносили победы.

Вместо эпилога

Гонка за «Золотой мяч» вышла на финишную прямую. Говоря о претендентах на трофей, нельзя не упомянуть лучшего опорника мира Нголо Канте, гения Кевина Де Брюйне, эффективного снайпера Эрлинга Холанна и талантливую звезду Килиана Мбаппе, но будет откровенны – у них шансов на «Золотой мяч» - 2021 не так уж и много. Как будет на самом деле – узнаем 29 ноября.

Владислав АВРАМЕНКО

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Карим Бензема Роберт Левандовски Жоржиньо
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