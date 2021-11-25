В документальном фильме показали конфликт Роналду с Куадрадо и рыдания португальца

На Amazon Prime состоялась премьера документального фильма «Всё или ничего: «Ювентус». Операторы провели весь сезон 2020/21 вместе с футболистами «старой синьоры». Это был год с Андреа Пирло, в котором команда не смогла завоевать десятый титул чемпионов Италии подряд.

В фильме есть кадры с матча плей-офф Лиги чемпионов с «Порту». Туринцы проиграли 1:2 в первом матче и в перерыве ответного - уступали 0:1. Криштиану Роналду был в гневе и требовал от партнеров работать усерднее. На защиту одноклубников встал Хуан Куадрадо, ответив, что португалец должен начать с себя. Роналду согласился, что сыграл неважно и предложил честно сказать, что они провели дерьмовый тайм. Дискуссию прервал приход в раздевалку Андреа Пирло.

В итоге «Ювентус» отыгрался, но уступил в овертайме. Роналду, придя в раздевалку, залился безутешными слезами.