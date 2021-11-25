​IFAB рекомендует сделать правило пяти замен постоянным

В четверг состоялось собрание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), регулирующего правила футбола. IFAB рекомендовал сделать правило пяти замен постоянным. При этом каждая ассоциация должна сама решать, устанавливать ли это правило, учитывая ситуацию в своей стране.

Стоит напомнить, что увеличение замен с трёх до пяти изначально было связано с намерением обезопасить здоровье футболистов во времена пандемии. Действие правила уже не один раз продлевалось.

Окончательное решение по правилу пяти замен будет принято в марте на общем собрании IFAB.