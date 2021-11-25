IFAB не одобрил увеличение перерыва в футболе до 25 минут

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), являющийся регулятором правил футбола, в четверг проводил заседания. Среди прочего, было рассмотрено предложение об увеличении перерыва футбольного матча с 15 до 25 минут.

Ранее сообщалось, что эту идею продвигает КОНМЕБОЛ. В Южной Америке уверены, что в перерыве можно устраивать шоу, благодаря которым интерес к футболу может вырасти.

Впрочем, IFAB не поддержал эту идею. В организации выразили опасения по поводу здоровья футболистов в условиях более длительного перерыва.

Стоит сказать, что такое решение IFAB было прогнозируемым. В своё время в организации не поддержали увеличение перерыва до 20 минут по тем же причинам.