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Лига чемпионов

​Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии IFFHS

25 Ноября 2021 • 17:46 Комментировать

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего футболиста 2021 календарного года. Как и год назад, лучшим был признан нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

Левандовски получил 150 очков. Он с серьёзным отрывом опередил нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси (105 очков). На третьем месте расположился полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо (40 очков).

В десятке лучших также находятся Кевин де Брёйне, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Н’Голо Канте, Джанлуиджи Доннарумма и Эрлинг Холанн.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Лионель Месси ПСЖ Роберт Левандовски Жоржиньо
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