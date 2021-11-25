​Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего футболиста 2021 календарного года. Как и год назад, лучшим был признан нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

Левандовски получил 150 очков. Он с серьёзным отрывом опередил нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси (105 очков). На третьем месте расположился полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо (40 очков).

В десятке лучших также находятся Кевин де Брёйне, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Н’Голо Канте, Джанлуиджи Доннарумма и Эрлинг Холанн.