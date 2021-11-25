​Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА на страничке Лиги чемпионов в «Твиттере» смутила фанатов публикацией о команде недели, выделив Эдина Джеко на острие. Показалось, что боснийца, оформившего дубль в игре с «Шахтёром», признали лучшим игроком пятого тура группового этапа, но нет. На сайте УЕФА говорится о том, что лучшим на неделе был признан Педру Гонсалвеш из лиссабонского «Спортинга». Полузащитник дважды расписался в воротах дортмундской «Боруссии».

Напомним, что «Спортинг» обыграл «Боруссию» на своём поле со счётом 3:1. Эта победа гарантировала лиссабонским «львам» путёвку в плей-офф Лиги чемпионов.