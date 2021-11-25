​Анри – о «ПСЖ»: «Невозможно выиграть Лигу чемпионов, обороняясь всемером»

Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри высказался по поводу цели «ПСЖ», которая заключается в победе в Лиге чемпионов.

«Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, ты не можешь обороняться всемером. В командах, которые выигрывают титулы, атакующее трио действует лицом к мячу. Благодаря этому, защитники себя чувствуют комфортнее. Но сейчас «ПСЖ» слишком уязвим. Во Франции соперники не могут их взломать, а «Манчестер Сити» - может», - сказал Анри CBS.

Напомним, что в среду вечером «Манчестер Сити» обыграл на своём поле «ПСЖ» в пятом туре Лиги чемпионов со счётом 2:1.