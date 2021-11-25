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Лига чемпионов

«Это огромный удар для нас»: Главный тренер «Боруссии» Дортмунд прокомментировал вылет из Лиги чемпионов

25 Ноября 2021 • 14:23 Комментировать
Спортинг Л
3:1
Боруссия Д
окончен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал поражение от лиссабонского «Спортинга» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, которое лишило немецкий коллектив шансов на выход в раунд плей-офф.

«Итоговый результат можно считать закономерным, соперник лучше воспользовался своими моментами. Мы приезжали сюда за победой… Ужасный исход. Мы хотели продолжать борьбу во всех трех престижных турнирах. Это огромный удар для нас, амбиции были совершенно иные», - приводит слова наставника пресс-служба УЕФА.

Отметим, что теперь «Боруссия» будет бороться за трофей Лиги Европы, гарантировав себе третью строчку в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Розе
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