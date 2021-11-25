«Это огромный удар для нас»: Главный тренер «Боруссии» Дортмунд прокомментировал вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал поражение от лиссабонского «Спортинга» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, которое лишило немецкий коллектив шансов на выход в раунд плей-офф.

«Итоговый результат можно считать закономерным, соперник лучше воспользовался своими моментами. Мы приезжали сюда за победой… Ужасный исход. Мы хотели продолжать борьбу во всех трех престижных турнирах. Это огромный удар для нас, амбиции были совершенно иные», - приводит слова наставника пресс-служба УЕФА.

Отметим, что теперь «Боруссия» будет бороться за трофей Лиги Европы, гарантировав себе третью строчку в группе.