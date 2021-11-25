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Лига чемпионов

Ройс стал рекордсменом «Боруссии» в Лиге чемпионов

25 Ноября 2021 • 10:17 Комментировать
Спортинг Л
3:1
Боруссия Д
окончен

Вингер Марко Ройс вышел в составе дортмундской «Боруссии» на поединок группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга». Немецкий клуб потерпел поражение со счетом 1:3.

Как информирует статистический портал Opta, Ройс стал рекордсменом «шмелей» по матчам в Лиге чемпионов. На счету атакующего полузащитника стало 55 поединков в престижном турнире. Он обогнал экс-защитника команды Лукаша Пищека, в активе которого 54 матча.

«Боруссия» лишилась шансов на выход в следующий раунд Лиги чемпионов. Весной дортмундская команда сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс
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