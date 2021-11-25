Названы номинанты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

На этой неделе состоялись матчи предпоследнего тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022. По их итогам представители УЕФА назвали четырех игроков, претендующих на звание лучшего футболиста недели.

В список номинантов включены четверо исполнителей: Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Себастьян Алле («Аякс»), Эдин Джеко («Интер»), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг).

Отдать свой голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

За тур до завершения группового раунда уже определились 11 участников плей-офф Лиги чемпионов.

Добавим, что петербургский «Зенит» гарантировал себе путевку в Лигу Европы.